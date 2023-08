Feu de chaume en Seine-Maritime : cinq hectares détruits à Senneville-sur-Fécamp

Cinq hectares de chaume et trente roundballers sont partis en fumée ce jeudi midi à Senneville-sur-Fécamp, près de Fécamp (Seine-Maritime). Le feu s’est déclaré vers 12h30 sur un front de 200 mètres de long dans un champ de six hectares situé en bordure de la rue du Val-Ausson.



Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances à incendie pour venir à bout des flammes. La propagation a pu être stoppée à l’aide d’un engin de déchaumage conduit par l’agriculteur.



L’intervention a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers avec sept engins et un soutien sanitaire opérationnel, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).