Feu de cartons : une agence bancaire endommagée à Bois-Guillaume

Un feu de poubelles sur la voie publique a endommagé les locaux d’une agence bancaire, rue de la République à Bois-Guillaume, près de Rouen (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été avisés ce lundi 13 février vers 16h30. Il s’agissait en fait d’un feu de cartons dans un passage près d’un parking. Les flammes se sont propagées légèrement à l’Interieur d’une banque.



Deux lances à incendie ont été déployées pour venir à bout du sinistre. Les façades ont été dégarnies pour écarter tout risque de propagation « par feu couvant ».



L'agence bancaire a subi des dégâts et est actuellement inaccessible au public. Aucune mesure de chômage technique n’est prévue, indique le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis).



Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six engins.