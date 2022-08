Feu de broussailles à Cléon : une cinquantaine d'enfants et d'adultes évacués d'un centre de loisirs

Un hectare et demi de broussailles et d'herbe est parti en fumée cet après-midi à Cléon, en Seine-Maritime. Le feu s'est déclaré peu avant 17 heures, sur une parcelle de deux hectares en bordure de la rue des Lilas.



Par sécurité, 46 enfants et 7 adultes présents dans le centre de loisirs de l'association Le Sillage situé à proximité, dans la rue des Lilas, ont été évacués et pris en charge dans une salle communale le temps de l'intervention des secours qui ont circonscrit l'incendie.



Vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été engagés avec dix engins.