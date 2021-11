Feu de bâtiment agricole ce matin à Notre-Dame-du-Parc, en Seine-Maritime

Vers 5 heures ce matin, un bâtiment agricole contenant du fourrage notamment à été en proie aux flammes à, en Seine-Maritime.Vingt-quatre sapeurs-pompiers avec sept engins ont été dépêchés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis). A leur arrivée sur place, rue du Parc, ils ont constaté qu’un bâtiment de 800 m2 abritant du fourrage et divers matériels agricoles était embrasé et partiellement effondré.L’incendie dont l’origine est à cette heure inconnue, a été éteint au moyen de trois lances.Quelques heures plus tôt, en début de nuit, les sapeurs-pompiers étaient intervenus dans une autre commune de Seine-Maritime, Saint-Martin-de-l’If, près d'Yvetot pour éteindre un feu qui a ravagé une étable