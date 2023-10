Feu dans un immeuble à Rouen : trois personnes bloquées dans les étages évacuées par les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers sont intervenus, ce samedi 7 octobre vers 10h45, rue de Buffon à Rouen, pour un départ feu au rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages. Il s'agissait d'un feu d'appartement. Sur place, au moins trois personnes étaient bloquées dans les étages. Elles ont été évacuées au moyen d'une échelle aérienne.Le sinistre a été circonscrit à l'aide d'une lance à incendie. Le bilan définitif fait état de cinq victimes dont une blessée légèrement.Vingt et un sapeurs-pompiers et huit engins ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).