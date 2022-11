Feu dans un immeuble à Rouen : quatre personnes légèrement intoxiquées par les fumées

Dans le même temps, les secours ont pris en charge les victimes, soit quatre personnes ayant inhalé des fumées. Ces dernières ont été examinées sur place par le médecin, du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Une seule d'entre elles, plus touchée, a été transportée à l'hôpital.



Les 3 occupants de l'appartement sinistré vont devoir être relogés, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis76).



Pour l'heure, l'origine du départ de feu n'a pas été précisée.