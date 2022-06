Fête de la musique : des mesures de sécurité prises en Seine-Maritime et dans l'Eure

Garantir la sécurité de tous lors de la fête de la Musique, ce mardi 21 juin : tel est le but des arrêtés signés par les préfets de Seine-Maritime et de l'Eure.



Ces mesures concernent en premier lieu l 'interdiction temporaire de la consommation ou de la détention sur la voie publique et les terrains publics de toutes boissons alcooliques et alcoolisées du mardi 21 juin à midi au mercredi 22 juin à 10 heures.



De même, la vente et l'utilisation des artifices dits de divertissement sont interdites du lundi 20 juin à partir de 19 heures jusqu'au mercredi 22 juin à 20 heures.



Enfin, le troisième arrêté porte sur l' interdiction de transport ostensible et d’utilisation sur la voie publique de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs , sous la forme liquide, solide ou gazeuse (essence, acide chlorhydrique, acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcools à brûler et solvants) et de carburant aux usagers sous forme conditionnée (jerricans, bidons, etc.), entre le lundi 20 juin à 19 heures et le mercredi 22 juin à 20 heures.



Qu'on se le dise.