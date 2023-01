Féminicide près de Rouen : un homme de 78 ans en garde à vue après la mort de sa conjointe

Les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur place. Ils ont tenté de réanimer la victime, une femme de 73 ans grièvement blessée avec un objet au niveau de la tête, selon nos informations. En vain, le décès a été déclaré sur place par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), confirme une source policière.



Les faits auraient eu lieu un peu plus tôt, dans le pavillon jumelé qu'occupe ce couple de septuagénaires au 12 rue Colette à Saint-Etienne-du-Rouvray.



Des constatations de police technique et scientifique ont été effectuées dans la matinée par les enquêteurs. Les investigations sont confiées à la sureté départementale.