Fécamp : nu sous son peignoir, l'homme de 72 ans s'exhibait devant des enfants et des mères de famille

Parmi les victimes, celles qui ont déposé plainte, on trouve quatre très jeunes filles âgées de 5, 6, 12 et 15 ans, un jeune homme de 18 ans et trois femmes de 29, 37 et 43 ans.



L'individu, entièrement nu, attendait le passage des jeunes filles, parfois accompagnées de leur mère, pour ouvrir son peignoir et se caresser, selon les déclarations des victimes.



L'exhibitionniste, domicilié dans le quartier du Cimetière, est connu des services de police pour des faits similaires qui remontent à une dizaine d'années.