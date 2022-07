Fécamp : l’homme alcoolisé s’en prend aux policiers après avoir menacé de sauter du phare

Un homme, fortement alcoolisé, a donné du fil à retordre aux policiers aussi bien municipaux que nationaux, ce jeudi en milieu de soirée, à Fécamp (Seine-Maritime).



Peu après 21 heures, la police municipale est appelée à intervenir dans le secteur du rond-point de l’Eclipse, pour un homme, particulièrement virulent, qui menaçait de sauter du phare de Fécamp. Les agents municipaux sont parvenus à le ramener à la raison et à le maîtriser. Non sans mal : le mis en cause s’est débattu et les a insultés copieusement alors qu’il était menotté pour des raisons de sécurité.