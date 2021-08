Fécamp : l’auteur de trois vols commis sur des femmes âgées arrêté par les policiers

Déféré ce mercredi 4 août devant un magistrat du parquet du Havre, le mis en cause défavorablement connu de la justice s’est vu notifier son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution immédiate, aujourd’hui jeudi.



La réponse pénale a été immédiate : 12 mois de prison, dont six mois avec sursis et six mois sous bracelet électronique.