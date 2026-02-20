Fécamp : aucun signe de vie des trois personnes disparues dans les galeries souterraines

Un poste de commandement du Sdis76 a été installé sur place afin de piloter les opérations. Au total, 46 sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime et du Calvados sont engagés, dont des membres du Groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP). Dix bénévoles de l’association Spéléo-secours français participent également aux recherches, détaille la préfecture de Seine-Maritime dans son dernier coimmuniqué daté de 17h30.



La première étape a consisté à sécuriser l’accès aux cavités. Les équipes ont posé une ligne de vie pour progresser dans ce réseau particulièrement labyrinthique, connu pour sa complexité et son étendue, relate la préfecture. Cette zone souterraine, ancienne et instable par endroits, nécessite une exploration méthodique et lente.