Fécamp : aucun signe de vie des trois personnes disparues dans les galeries souterraines

Les recherches se poursuivent ce vendredi en fin d’après-midi à Fécamp pour tenter de retrouver deux hommes, âgés de 38 et 43 ans, ainsi qu’une femme, portés disparus dans un réseau souterrain interdit d’accès situé aux abords de l’église Saint-Étienne. Le trio aurait pénétré dans les cavités au cours de la nuit, sans réapparaître depuis.
Les secours ont été prévenus aujourd'hui en début d’après-midi après que les trois personnes ne sont pas rentrées chez elles. Une opération d’envergure a aussitôt été déclenchée, mobilisant des spécialistes du milieu souterrain ainsi que d’importants moyens de coordination.
46 sapeurs-pompiers et 10 spéléologues mobilisés
Un poste de commandement du Sdis76 a été installé sur place afin de piloter les opérations. Au total, 46 sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime et du Calvados sont engagés, dont des membres du Groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP). Dix bénévoles de l’association Spéléo-secours français participent également aux recherches, détaille la préfecture de Seine-Maritime dans son dernier coimmuniqué daté de 17h30.
La première étape a consisté à sécuriser l’accès aux cavités. Les équipes ont posé une ligne de vie pour progresser dans ce réseau particulièrement labyrinthique, connu pour sa complexité et son étendue, relate la préfecture. Cette zone souterraine, ancienne et instable par endroits, nécessite une exploration méthodique et lente.
Des reconnaissances galerie après galerie
Les sauveteurs poursuivent la reconnaissance galerie après galerie, avec l’objectif de localiser les trois disparus le plus rapidement possible.
La préfecture demande aux habitants d’éviter le secteur de l’église Saint-Étienne afin de ne pas gêner les opérations. Le dispositif Orsec « secours en milieu souterrain » reste activé, tout comme le Centre opérationnel départemental chargé de coordonner l’ensemble des moyens engagés.
