Fécamp : trois personnes portées disparues dans des galeries souterraines, près de l'église Saint-Etienne

Trois personnes sont activement recherchées à Fécamp (Seine-Maritime) après être entrées, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans des galeries souterraines interdites d’accès situées près de l’église Saint-Étienne. Les deux hommes et la femme n’ayant pas regagné leur domicile ce vendredi en début d’après-midi, les secours ont été prévenus vers 14 heures.



Les premières équipes du Service départemental d’incendie et de secours ont engagé une reconnaissance, avec le concours de spécialistes de l’association Spéléo secours France. Les réseaux souterrains du secteur sont réputés vastes, complexes et parfois instables, ce qui complique les opérations en cours, selon la préfecture de Seine-Maritime, qui suit l'évolution des recherches.