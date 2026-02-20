Fécamp : trois personnes portées disparues dans des galeries souterraines, près de l'église Saint-Etienne

Les deux hommes et la femme recherchés seraient entrés dans la galerie souterraine située à proximité immédiate de l'(église Saint-Etienne - Illustration Google Maps
Trois personnes sont activement recherchées à Fécamp (Seine-Maritime) après être entrées, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans des galeries souterraines interdites d’accès situées près de l’église Saint-Étienne. Les deux hommes et la femme n’ayant pas regagné leur domicile ce vendredi en début d’après-midi, les secours ont été prévenus vers 14 heures.
Les premières équipes du Service départemental d’incendie et de secours ont engagé une reconnaissance, avec le concours de spécialistes de l’association Spéléo secours France. Les réseaux souterrains du secteur sont réputés vastes, complexes et parfois instables, ce qui complique les opérations en cours, selon la préfecture de Seine-Maritime, qui suit l'évolution des recherches.
Le plan « secours en milieu souterrain » activé par le préfet
Pour coordonner l’ensemble des moyens, le préfet a déclenché le dispositif Orsec « secours en milieu souterrain » et a procédé à l’activation du centre opérationnel départemental. L’objectif est d’organiser au plus vite les recherches et de sécuriser l’intervention dans ces galeries anciennes, difficilement cartographiées.
Les moyens engagées concentrent actuellement leurs efforts sur la localisation précise du trio, dont le point d’entrée se situerait à proximité immédiate du monument religieux. Une progression méthodique est menée dans les différents boyaux identifiés.
Secteur à éviter
Dans un communiqué publié dans l'après-midi, la préfecture appelle les habitants à ne pas s’approcher de la zone afin de permettre aux équipes spécialisées de travailler sans entrave. Plus d'informations seront communiquées au fil de l’évolution de l’opération.