Fortes marées : appel à la prudence sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord

De forts coefficients de marée sont attendus du samedi 16 au mardi 19 mai 2026 sur l’ensemble de la façade maritime Manche – mer du Nord. Des coefficients supérieurs à 90 vont entraîner des courants plus puissants et une remontée des eaux particulièrement rapide, augmentant les risques d’isolement et de noyade sur le littoral.
La préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance, notamment pour les pêcheurs à pied, les promeneurs et les baigneurs. Quelques minutes peuvent suffire pour se retrouver encerclé par la marée ou emporté par les courants.
La préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance, notamment pour les pêcheurs à pied, les promeneurs et les baigneurs. Quelques minutes peuvent suffire pour se retrouver encerclé par la marée ou emporté par les courants.
Une hausse des interventions de secours
Ces grandes marées surviennent dans une période où l’activité des secours en mer est déjà soutenue. Les deux CROSS de la façade Manche – mer du Nord, chargés des opérations de sauvetage du Mont-Saint-Michel jusqu’à la frontière belge, enregistrent chaque année de nombreuses interventions liées aux marées.
En 2025, 695 personnes ont été isolées par la marée sur cette façade maritime, entraînant un décès. Depuis le début du mois de mai 2026, quatre opérations de secours ont déjà concerné sept personnes piégées par la montée des eaux.
Selon la préfecture maritime, la plupart des accidents sont liés à une mauvaise appréciation des horaires de marée ou à une méconnaissance du milieu maritime.
En 2025, 695 personnes ont été isolées par la marée sur cette façade maritime, entraînant un décès. Depuis le début du mois de mai 2026, quatre opérations de secours ont déjà concerné sept personnes piégées par la montée des eaux.
Selon la préfecture maritime, la plupart des accidents sont liés à une mauvaise appréciation des horaires de marée ou à une méconnaissance du milieu maritime.
Les recommandations de la préfecture maritime
Avant toute sortie sur le littoral, les autorités recommandent :
* de consulter les horaires, coefficients et conditions météo ;
* de ne pas partir seul ;
* d’informer un proche du lieu et de l’horaire de retour envisagé ;
* de disposer d’un téléphone chargé dans une pochette étanche ;
* de garder un point de repère visuel sur le rivage ;
* de privilégier les plages surveillées ;
* de respecter les interdictions de baignade ou d’activités nautiques.
En cas d’urgence en mer, il est possible de joindre les secours en composant le 196 ou via le canal 16 de la VHF.
Les horaires de marée peuvent être consultés sur le site du SHOM.
* de consulter les horaires, coefficients et conditions météo ;
* de ne pas partir seul ;
* d’informer un proche du lieu et de l’horaire de retour envisagé ;
* de disposer d’un téléphone chargé dans une pochette étanche ;
* de garder un point de repère visuel sur le rivage ;
* de privilégier les plages surveillées ;
* de respecter les interdictions de baignade ou d’activités nautiques.
En cas d’urgence en mer, il est possible de joindre les secours en composant le 196 ou via le canal 16 de la VHF.
Les horaires de marée peuvent être consultés sur le site du SHOM.
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