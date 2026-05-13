Fortes marées : appel à la prudence sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord

Avant toute sortie sur le littoral, les autorités recommandent :



* de consulter les horaires, coefficients et conditions météo ;

* de ne pas partir seul ;

* d’informer un proche du lieu et de l’horaire de retour envisagé ;

* de disposer d’un téléphone chargé dans une pochette étanche ;

* de garder un point de repère visuel sur le rivage ;

* de privilégier les plages surveillées ;

* de respecter les interdictions de baignade ou d’activités nautiques.



En cas d’urgence en mer, il est possible de joindre les secours en composant le 196 ou via le canal 16 de la VHF.



Les horaires de marée peuvent être consultés sur le site du SHOM.