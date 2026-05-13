L’épave du chalutier P’tit Vox récupérée au large d’Arromanches après avoir dérivé

L’épave du chalutier P’tit Vox, coulé le soir du 9 mars 2026 au niveau de Port-en-Bessin, dans le Calvados, a refait surface ce mardi 12 mai. Elle a été signalée à la dérive au nord d’Arromanches par un pêcheur, qui a aussitôt alerté le CROSS Jobourg, chargé de la surveillance et du sauvetage en mer.



La présence de cette épave représentait un danger pour la navigation dans ce secteur fréquenté de la Manche. En lien avec la préfecture maritime, qui détaille dans un communiqué le déroulement de l'opération, le Centre des opérations maritimes de Cherbourg a engagé le bâtiment de soutien et d’assistance affrété Argonaute, ainsi qu’une équipe du groupement des plongeurs-démineurs de la Manche de la Marine nationale, déjà en opération à proximité.