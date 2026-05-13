Connectez-vous S'inscrire

L’épave du chalutier P’tit Vox récupérée au large d’Arromanches après avoir dérivé

CALVADOS


Mercredi 13 Mai 2026 - 10:59

Coulé en mars dernier au large de Port-en-Bessin, le navire de pêche P’tit Vox a été retrouvé à la dérive hier mardi au nord d’Arromanches (Calvados). L’épave a été récupérée par le BSAA Argonaute, avec l’appui de plongeurs-démineurs de la Marine nationale.




L’épave du P’tit Vox a été relocalisée par l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76. Le BSAA Argonaute a ensuite procédé au relèvement de l’épave et à sa mise à bord. - Photo publiée par la Préfecture maritime
L’épave du P’tit Vox a été relocalisée par l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76. Le BSAA Argonaute a ensuite procédé au relèvement de l’épave et à sa mise à bord. - Photo publiée par la Préfecture maritime
L’épave du chalutier P’tit Vox, coulé le soir du 9 mars 2026 au niveau de Port-en-Bessin, dans le Calvados, a refait surface ce mardi 12 mai. Elle a été signalée à la dérive au nord d’Arromanches par un pêcheur, qui a aussitôt alerté le CROSS Jobourg, chargé de la surveillance et du sauvetage en mer.

La présence de cette épave représentait un danger pour la navigation dans ce secteur fréquenté de la Manche. En lien avec la préfecture maritime, qui détaille dans un communiqué le déroulement de l'opération, le Centre des opérations maritimes de Cherbourg a engagé le bâtiment de soutien et d’assistance affrété Argonaute, ainsi qu’une équipe du groupement des plongeurs-démineurs de la Manche de la Marine nationale, déjà en opération à proximité.


L’épave hissée à bord de l’Argonaute

Vers 16 heures, l’épave du P’tit Vox a été relocalisée par l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76. Le BSAA Argonaute, appuyé par les plongeurs-démineurs, a ensuite procédé au relèvement de l’épave et à sa mise à bord.

L’opération a permis de supprimer le risque que faisait peser cette coque à la dérive sur les autres navires. L’Argonaute a rejoint le quai à Cherbourg mardi soir.

L’épave du chalutier doit désormais être prise en charge à Cherbourg, en concertation avec l’expert maritime et son propriétaire.
Dans la même rubrique


FIL INFO

Incendies volontaires à Amfreville-la-Mi-Voie : un suspect interpellé en flagrant délit

13/05/2026

Une louve retrouvée piégée accidentellement en Seine-Maritime

12/05/2026

Disparition inquiétante : un appel à témoins lancé pour retrouver une adolescente de 16 ans

12/05/2026

A28 : des travaux de nuit près de Neufchâtel-en-Bray à partir du 18 mai

12/05/2026

Routes de l’Eure à 90 km/h : le tribunal administratif rejette un recours en urgence

11/05/2026
AUDIO