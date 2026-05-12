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A28 : des travaux de nuit près de Neufchâtel-en-Bray à partir du 18 mai

SEINE-MARITIME


Mardi 12 Mai 2026 - 18:49




A28 : des travaux de nuit près de Neufchâtel-en-Bray à partir du 18 mai
Des perturbations de circulation sont annoncées sur l’autoroute A28, en Seine-Maritime, durant quatre nuits consécutives à partir du lundi 18 mai 2026. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) va procéder à des travaux d’entretien sur un ouvrage d’art situé au niveau de Neufchâtel-en-Bray.

Le chantier concerne les joints de l’ouvrage baptisé « Catharage », dans le sens Rouen vers Abbeville. Les opérations se dérouleront chaque nuit entre 20h30 et 6 heures, du lundi 18 au vendredi 22 mai. 

Circulation basculée et bretelle fermée

Pendant ces travaux, la circulation sur l’A28 sera basculée entre les points kilométriques 61+620 et 57+500, au niveau de Neufchâtel-en-Bray, avec un passage sur les voies du sens opposé.

La bretelle d’entrée « Four Rouge » sera également fermée à la circulation durant les interventions nocturnes.

La DIRNO précise que ce calendrier reste soumis aux conditions météorologiques.
 



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