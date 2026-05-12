A28 : des travaux de nuit près de Neufchâtel-en-Bray à partir du 18 mai

Des perturbations de circulation sont annoncées sur l’autoroute A28, en Seine-Maritime, durant quatre nuits consécutives à partir du lundi 18 mai 2026. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) va procéder à des travaux d’entretien sur un ouvrage d’art situé au niveau de Neufchâtel-en-Bray.



Le chantier concerne les joints de l’ouvrage baptisé « Catharage », dans le sens Rouen vers Abbeville. Les opérations se dérouleront chaque nuit entre 20h30 et 6 heures, du lundi 18 au vendredi 22 mai.