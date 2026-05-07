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Rouen : sept passagers blessés dans un bus lors d'un freinage d’urgence


Jeudi 7 Mai 2026 - 19:06

Un important dispositif de secours a été déployé ce jeudi en fin d’après-midi rue Saint-Éloi, à Rouen, après un brusque freinage d’un bus du réseau Astuce. Sept personnes, dont un enfant, ont été légèrement blessées.




Le conducteur du bus a dû freiner en urgence dans des circonstances ignorées - Illustration
Le conducteur du bus a dû freiner en urgence dans des circonstances ignorées - Illustration
L’incident s’est produit peu après 17 h 15 dans le secteur de la rue Saint-Éloi, à Rouen. Pour une raison qui reste à déterminer, un bus a dû effectuer un freinage d’urgence alors qu’il circulait en ville.

À l’intérieur du véhicule, plusieurs passagers ont été déséquilibrés par la manœuvre. Sept victimes ont été recensées par les secours. Toutes ont été classées en urgence relative. Parmi elles figure un enfant.


Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a mobilisé neuf engins et vingt  sapeurs-pompiers pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone d’intervention. Le SMUR, la police ainsi qu’un représentant du réseau Astuce sont égalementvenus sur place.

Les secours ont procédé aux bilans médicaux des passagers blessés ainsi qu’au balisage du secteur durant l’intervention. Les circonstances exactes ayant conduit au freinage d’urgence n’étaient pas encore connues en début de soirée.



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