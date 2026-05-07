Rouen : sept passagers blessés dans un bus lors d'un freinage d’urgence

L’incident s’est produit peu après 17 h 15 dans le secteur de la rue Saint-Éloi, à Rouen. Pour une raison qui reste à déterminer, un bus a dû effectuer un freinage d’urgence alors qu’il circulait en ville.



À l’intérieur du véhicule, plusieurs passagers ont été déséquilibrés par la manœuvre. Sept victimes ont été recensées par les secours. Toutes ont été classées en urgence relative. Parmi elles figure un enfant.