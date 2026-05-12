Une louve retrouvée piégée accidentellement en Seine-Maritime

Rapidement mobilisés, des agents de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ainsi que de l’OFB ont pris en charge l’animal avant l’intervention d’un vétérinaire spécialisé afin d’évaluer son état de santé.



En accord avec les ministères chargés de l’Agriculture et de l’Écologie, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de placer temporairement la louve au parc animalier de Muchedent, présenté comme le seul établissement du département capable d’accueillir cette espèce dans des conditions adaptées.



L’animal a été installé dans une zone dédiée de la structure de soins, à l’isolement et sous surveillance vétérinaire.