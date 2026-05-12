Disparition inquiétante : un appel à témoins lancé pour retrouver une adolescente de 16 ans

SEINE-MARITIME

Disparue depuis le 8 mai au soir à Canteleu, près de Rouen, une adolescente de 16 ans fait l’objet d’un appel à témoins lancé par la police nationale. Sarah pourrait se trouver dans l’agglomération d’Amiens.