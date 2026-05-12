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Disparition inquiétante : un appel à témoins lancé pour retrouver une adolescente de 16 ans

SEINE-MARITIME


Mardi 12 Mai 2026 - 19:07

Disparue depuis le 8 mai au soir à Canteleu, près de Rouen, une adolescente de 16 ans fait l’objet d’un appel à témoins lancé par la police nationale. Sarah pourrait se trouver dans l’agglomération d’Amiens.




Photo de la jeune disparue publiée par la police ce mardi après-midi
Photo de la jeune disparue publiée par la police ce mardi après-midi
La police nationale de Seine-Maritime a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante de Sarah Durame-Picout, une adolescente de 16 ans, portée disparue depuis le jeudi 8 mai au soir à Canteleu, près de Rouen.

La jeune fille n’a plus donné signe de vie depuis 21h20. Les enquêteurs indiquent qu’elle pourrait désormais se trouver dans l’agglomération d’Amiens, dans la Somme.

Son signalement

Sarah Durame-Picout mesure 1,60 mètre et présente une corpulence normale. Elle a les cheveux teints en rouge. La tenue qu’elle portait au moment de sa disparition n’est pas connue.

Les services de police demandent à toute personne susceptible de disposer d’informations permettant de la localiser de contacter sans délai l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.

Deux postes sont mis à disposition :

* Poste 811255 en semaine et en journée
* Poste 762594 la nuit et le week-end

Les autorités invitent également à relayer largement l’appel à témoins sur les réseaux sociaux.



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