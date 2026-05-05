Collision sur la route d’Étretat : trois blessés et une désincarcération à Bordeaux-Saint-Clair

SEINE-MARITIME

Un accident impliquant trois véhicules, dont un utilitaire, a fait trois blessés mardi en début de soirée sur la CD940 à Bordeaux-Saint-Clair. L’un des occupants, coincé dans son véhicule, a dû être désincarcéré par les secours.