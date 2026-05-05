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Collision sur la route d’Étretat : trois blessés et une désincarcération à Bordeaux-Saint-Clair

SEINE-MARITIME


Mardi 5 Mai 2026 - 19:24

Un accident impliquant trois véhicules, dont un utilitaire, a fait trois blessés mardi en début de soirée sur la CD940 à Bordeaux-Saint-Clair. L’un des occupants, coincé dans son véhicule, a dû être désincarcéré par les secours.




Collision sur la route d’Étretat : trois blessés et une désincarcération à Bordeaux-Saint-Clair
Un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules s’est produit ce mardi en début de soirée sur la CD940, à hauteur de Bordeaux-Saint-Clair, près d’Étretat (Seie-Maritime). Quatre personnes, dont trois blessées, ont été prises en chargé par les secours.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le bilan s’est révélé plus important que prévu : trois véhicules étaient impliqués, dont un utilitaire. L’une des victimes, coincée dans son habitacle, a dû être désincarcérée.

Trois blessés étaient en cours d’évaluation par les secours au moment du bilan. Les circonstances précises de la collision restent à déterminer.

Au total, 19 sapeurs-pompiers avec sept engins ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie.

Circulation perturbée

Les autorités recommandent d’éviter le secteur de la CD940, le temps de l’intervention et des opérations de dégagement.




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