Un bûcheron grièvement blessé sous un arbre près du Havre

Un grave accident de travail s’est produit ce jeudi après-midi à Saint-Gilles-de-la-Neuville, près du Havre. Un bûcheron de 25 ans a été retrouvé inconscient sous un arbre sur la route de Saint-Jean.



Arrivés sur place vers 17 heures, les sapeurs-pompiers ont dégagé la victime, coincée sous l’arbre. Le jeune homme, grièvement blessé, a ensuite été pris en charge par les équipes médicales du SMUR, une ambulance médicalisée et les secours du VSAV.