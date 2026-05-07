Un bûcheron grièvement blessé sous un arbre près du Havre

Dix sapeurs-pompiers sont intervenus avec six véhicules de secours. Le blessé a été évacué par Dragon 76 - Illustration
Un grave accident de travail s’est produit ce jeudi après-midi à Saint-Gilles-de-la-Neuville, près du Havre. Un bûcheron de 25 ans a été retrouvé inconscient sous un arbre sur la route de Saint-Jean.
Arrivés sur place vers 17 heures, les sapeurs-pompiers ont dégagé la victime, coincée sous l’arbre. Le jeune homme, grièvement blessé, a ensuite été pris en charge par les équipes médicales du SMUR, une ambulance médicalisée et les secours du VSAV.
Arrivés sur place vers 17 heures, les sapeurs-pompiers ont dégagé la victime, coincée sous l’arbre. Le jeune homme, grièvement blessé, a ensuite été pris en charge par les équipes médicales du SMUR, une ambulance médicalisée et les secours du VSAV.
Dragon 76 mobilisé
L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76, également engagé sur cette intervention, a évacué le bûcheron dans un état d'urgence absolue vers le CHU de Rouen.
Au total, dix sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés pour porter secours à la victime. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. L'enquête est confiée à la gendarmerie.
Au total, dix sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés pour porter secours à la victime. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. L'enquête est confiée à la gendarmerie.
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