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Gommerville : un violent feu de garage se propage à une habitation, cinq personnes évacuées

SEINE-MARITIME


Vendredi 8 Mai 2026 - 08:10

Quelque quarante-cinq sapeurs-pompiers sont intervenus la nuit dernière, mobilisés sur un violent incendie de garage à Gommerville, en Seine-Maritime. Aucune victime n'est à déplorer.




Les sapeurs-pompiers mobilisés en grand nombre ont déployé quatre lances pour combattre le feu - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers mobilisés en grand nombre ont déployé quatre lances pour combattre le feu - Illustration © Adobe Stock
Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi rue Jean-Martin, à Gommerville, en Seine-Maritime. Le feu, parti d’un garage, s’est propagé à une habitation de type longère.

À l’arrivée des soldats du feu, les flammes étaient déjà violentes. Leur intervention a permis d’éviter la propagation du sinistre à un autre garage et à une habitation voisine. Aucune victime n’est à déplorer.

Quarante-cinq sapeurs-pompiers mobilisés

Au plus fort de l'incendie, 45 sapeurs-pompiers et 21 engins ont été engagés. L’extinction était en cours au moyen de quatre lances, dont une déployée sur échelle.

Cinq personnes ont été évacuées des habitations par mesure de sécurité. Enedis, GrDF et le maire de la commune étaient également présents sur les lieux.

Le secteur de la rue Jean-Martin était à éviter le temps de l’intervention.
 




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