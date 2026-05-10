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Une cycliste tuée dans une collision avec une voiture près de Rouen

SEINE-MARITIME


Dimanche 10 Mai 2026 - 17:08

Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce dimanche midi sur la D6014, à hauteur de La Neuville-Chant-d’Oisel, à l’est de Rouen. Une cycliste âgée de 35 ans a perdu la vie après une collision avec une voiture.




La jeune femme a été déclarée décédée sur place par le médecin du SMUR - Illustration © Adobe Stock
La jeune femme a été déclarée décédée sur place par le médecin du SMUR - Illustration © Adobe Stock
Les secours ont été appelés à 12h16 pour un accident impliquant un véhicule léger et une cycliste. À leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime, mais malgré l’intervention du médecin du SMUR et les soins prodigués, la trentenaire a été déclarée décédée sur les lieux.

L'automobiliste choqué

Quatre engins et huit sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés sur cette intervention. Le conducteur de la voiture, un homme de 29 ans, choqué, a également été pris en charge.

Le temps des opérations de secours et des constatations, la circulation a été interrompue dans les deux sens sur la D6014. Les circonstances exactes de la collision devront être déterminées par l’enquête.




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