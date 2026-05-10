Une cycliste tuée dans une collision avec une voiture près de Rouen

La jeune femme a été déclarée décédée sur place par le médecin du SMUR - Illustration © Adobe Stock
Les secours ont été appelés à 12h16 pour un accident impliquant un véhicule léger et une cycliste. À leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime, mais malgré l’intervention du médecin du SMUR et les soins prodigués, la trentenaire a été déclarée décédée sur les lieux.
L'automobiliste choqué
Quatre engins et huit sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés sur cette intervention. Le conducteur de la voiture, un homme de 29 ans, choqué, a également été pris en charge.
Le temps des opérations de secours et des constatations, la circulation a été interrompue dans les deux sens sur la D6014. Les circonstances exactes de la collision devront être déterminées par l’enquête.
Le temps des opérations de secours et des constatations, la circulation a été interrompue dans les deux sens sur la D6014. Les circonstances exactes de la collision devront être déterminées par l’enquête.