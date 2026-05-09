Accident sur l’A13 près d’Oissel : sept personnes impliquées, trois kilomètres de bouchons

Seize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés sur cet accident survenu au point kilométrique 111. Le bilan provisoire faisait état d’un homme légèrement blessé, tandis que les six autres personnes impliquées étaient indemnes.



La victime blessée a finalement été transportée vers le centre hospitalier d’Elbeuf. Durant l’intervention, la circulation s’est effectuée sur une seule voie, provoquant jusqu’à trois kilomètres de ralentissements dans le sens Caen – Paris. L’intervention des sapeurs-pompiers est désormais terminée. Un dépanneur était encore présent sur place à la mi-journée afin de procéder à l’évacuation des véhicules accidentés.



Les deux voies de circulation, interrompues durant l’intervention, devaient être rouvertes par les équipes de la SAPN aux alentours de 12 heures.