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Accident sur l’A13 près d’Oissel : sept personnes impliquées, trois kilomètres de bouchons

SEINE-MARITIME


Samedi 9 Mai 2026 - 11:48

Un accident impliquant trois voitures, dont l’une s’est retrouvée sur le toit, a provoqué d’importantes perturbations samedi matin sur l’autoroute A13, à hauteur d’Oissel. Sept personnes ont été impliquées et un homme de 33 ans, légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital.




Illustration © infonormandie
Illustration © infonormandie
Un accident impliquant trois voitures a fortement perturbé la circulation samedi matin sur l’autoroute A13, dans le sens Caen – Paris, à hauteur d’Oissel. L’un des véhicules s’est retrouvé sur le toit au moment du choc.

À l’arrivée des secours, les sept occupants avaient pu sortir des véhicules. Deux voies de circulation ont été coupées afin de permettre l’intervention des sapeurs-pompiers et la sécurisation de la zone, en lien avec les équipes de la SAPN et la gendarmerie.

 

Un blessé léger transporté à l’hôpital

Seize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés sur cet accident survenu au point kilométrique 111. Le bilan provisoire faisait état d’un homme légèrement blessé, tandis que les six autres personnes impliquées étaient indemnes.

La victime blessée a finalement été transportée vers le centre hospitalier d’Elbeuf. Durant l’intervention, la circulation s’est effectuée sur une seule voie, provoquant jusqu’à trois kilomètres de ralentissements dans le sens Caen – Paris.L’intervention des sapeurs-pompiers est désormais terminée. Un dépanneur était encore présent sur place à la mi-journée afin de procéder à l’évacuation des véhicules accidentés.

Les deux voies de circulation, interrompues durant l’intervention, devaient être rouvertes par les équipes de la SAPN aux alentours de 12 heures.



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