Carrières-sur-Seine : trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon





Trois individus ont été surpris à l’intérieur d’une habitation de la rue des Fermettes, à Carrières-sur-Seine, mercredi vers 11h45. Ils ont été interpellés par la BAC après un signalement pour intrusion.



Un riverain avait contacté le 17 après avoir aperçu un homme escalader le portail de la propriété de sa voisine. Rapidement sur place, les policiers ont mis en place une surveillance discrète avant d’intervenir. Trois suspects ont finalement été appréhendés alors qu’ils se trouvaient encore à l’intérieur du pavillon.

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