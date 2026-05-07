Carrières-sur-Seine : trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon

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Trois individus ont été surpris à l’intérieur d’une habitation de la rue des Fermettes, à Carrières-sur-Seine, mercredi vers 11h45. Ils ont été interpellés par la BAC après un signalement pour intrusion.
Un riverain avait contacté le 17 après avoir aperçu un homme escalader le portail de la propriété de sa voisine. Rapidement sur place, les policiers ont mis en place une surveillance discrète avant d’intervenir. Trois suspects ont finalement été appréhendés alors qu’ils se trouvaient encore à l’intérieur du pavillon.
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Deux suspects de 11 et 15 ans
Les personnes interpellées sont un homme de 24 ans, sans domicile fixe, ainsi que deux mineurs âgés de 11 et 15 ans, domiciliés à Domont, dans le département voisin du Val d’Oise.
Les circonstances exactes de cette tentative de cambriolage et les éventuels dégâts commis dans l’habitation devront être déterminés par l’enquête ouverte par les services de police.
Les circonstances exactes de cette tentative de cambriolage et les éventuels dégâts commis dans l’habitation devront être déterminés par l’enquête ouverte par les services de police.
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