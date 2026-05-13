Incendies volontaires à Amfreville-la-Mi-Voie : un suspect interpellé en flagrant délit

L'incendiaire présumé a été interpellé en possession d'un briquet après un nouveau départ de feu, cette nuit de mardi à mercredi - Illustration © Adobe Stock
Un homme soupçonné d’être à l’origine de plusieurs incendies volontaires a été interpellé cette nuit de mardi à mercredi à Amfreville-la-Mi-Voie, près de Rouen. Les policiers, confrontés à une série de feux de poubelles dans le secteur, avaient mis en place un dispositif de surveillance discret afin de surprendre l’auteur en flagrant délit, relate la police rouennaise sur ses réseaux sociaux.
La stratégie s’est révélée efficace. Les forces de l’ordre ont surpris un individu en possession d’un briquet peu après de nouveaux départs de feu. Placé en garde à vue, l’homme présentait un taux d’alcoolémie de 1,28 g/L de sang.
La stratégie s’est révélée efficace. Les forces de l’ordre ont surpris un individu en possession d’un briquet peu après de nouveaux départs de feu. Placé en garde à vue, l’homme présentait un taux d’alcoolémie de 1,28 g/L de sang.
Un scooter incendié en avril
Lors de son audition, le suspect a reconnu être à l’origine des incendies commis dans la nuit, mais également d’un précédent sinistre survenu en avril dernier. Un scooter avait alors été incendié, provoquant la propagation du feu à un immeuble d’habitation.
L’enquête se poursuit afin de déterminer si l’homme pourrait être impliqué dans d’autres faits similaires commis ces dernières semaines dans l’agglomération rouennaise.
L’enquête se poursuit afin de déterminer si l’homme pourrait être impliqué dans d’autres faits similaires commis ces dernières semaines dans l’agglomération rouennaise.