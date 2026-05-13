Incendies volontaires à Amfreville-la-Mi-Voie : un suspect interpellé en flagrant délit

Un homme soupçonné d’être à l’origine de plusieurs incendies volontaires a été interpellé cette nuit de mardi à mercredi à Amfreville-la-Mi-Voie, près de Rouen. Les policiers, confrontés à une série de feux de poubelles dans le secteur, avaient mis en place un dispositif de surveillance discret afin de surprendre l’auteur en flagrant délit, relate la police rouennaise sur ses réseaux sociaux.



La stratégie s’est révélée efficace. Les forces de l’ordre ont surpris un individu en possession d’un briquet peu après de nouveaux départs de feu. Placé en garde à vue, l’homme présentait un taux d’alcoolémie de 1,28 g/L de sang.