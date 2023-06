Fécamp. Une voiture sur le toit, son conducteur bloqué à l’intérieur

Un accident de circulation a fait un blessé léger ce mercredi 21 juin un peu avant 17 heures, à Fécamp (Seine-Maritime). Il est survenu rue René-Coty et a impliqué un véhicule seul en cause.



Ce dernier était immobilisé sur le toit et son conducteur était bloqué à l’intérieur de l’habitacle quand les secours sont arrivés.



L’automobiliste, âgé de 41 ans, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au centre hospitalier de Fécamp, en urgence relative.



La circulation a été interrompue sur l’axe le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 12 sapeurs-pompiers et 4 engins.