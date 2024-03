Fécamp. Feu au troisième étage d’un immeuble : aucune victime à déplorer

Aucune victime n’est à déplorer. Un feu s’est déclaré dans une chambre d’un appartement dans le soirée d’hier, mercredi, rue de la Mer à Fécamp (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers sont arrivés vers 20h10 et ont procédé dans un premier temps à la sécurisation de l’intervention. Le logement, évacués par des occupants, se situait au troisième et dernier étage de l’immeuble.



Après extinction de l’incendie, les sapeurs-pompiers ont procédé à des opérations de dégarnissage et de déblai, puis à la ventilation des lieux enfumés, tandis que les sinistrés ont été pris en charge.



Les agents d’Enedis et de GrDF sont également intervenus pour s’assurer que les réseaux d’électricité et de gaz n’avaient pas été impactés. Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six engins.