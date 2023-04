Fécamp. Des voleurs de consoles de jeux pris la main dans la réserve de Carrefour

Deux jours plus tôt, ils étaient déjà venus dans ce magasin et avaient opéré de la même manière, sans se faire repérer. En garde à vue, les mis en cause ont confié que les consoles avaient été revendues pour acheter des produits stupéfiants.



Au total dans cette affaire, les policiers ont interpellé quatre hommes, deux pour vol et deux pour recel de vol. L'un d'eux, âgé de 41 ans, a été condamné en comparution immédiate à 12 mois d'emprisonnement, dont six mois ferme. Deux autres, de 40 et 47 ans, ont fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal du Havre. Quant au quatrième, âgé de 27 ans, il a bénéficié d'un classement sans suite.