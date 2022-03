« Faut Qu’on s’Parle » : la Secrétaire d’État à la Jeunesse invitée au Havre, ce samedi

« Faut qu’on s’parle » a pour objectif de sensibiliser des personnalités de tous horizons (politique, entreprises, culture, éducation...) aux préoccupations des jeunes.



L’association Campus Marianne quant à elle, a pour mission d’apprendre aux jeunes à utiliser la démocratie comme levier d’expression et de participation, à la vie de la cité. 25 jeunes et de nombreux intervenants débattront autour de quatre thèmes : l’orientation scolaire et professionnelle, les discriminations, la protection de l’enfance et enfin les violences dans la société.