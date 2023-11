Fausse alerte à la bombe au lycée Blaise Pascal à Rouen : 1 100 élèves évacués mardi matin

Le lycée Blaise Pascal, à Rouen (Seine-Maritime), a été totalement évacué, mardi 21 novembre en milieu de matinée. Vers 10 h 30, l'établissement de la rue des Emmurées, a reçu un appel téléphonique signalant la présence d'un engin explosif dans le lycée. Immédiatement alertés, les services de police ont mis en place un large périmètre de sécurité et procédé à l'évacuation des 1100 élèves et 150 enseignants et personnel administratif.



Des recherches ont été effectuées par les forces de l'ordre dans les moindres recoins de l'établissement, sans permettre de découvrir le moindre objet suspect. La levée de doute terminée, les lycéens et enseignants ont pu réintégrer les salles de classes vers midi.



Une enquête a été ouverte.