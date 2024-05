Fausse alerte à la bombe à Petit-Couronne : le collège Louis Pasteur évacué

Le collège Louis Pasteur, rue des Écoles, à Petit-Couronne (Seine-(Maritime) a été totalement évacué hier, lundi 27 mai, en début d'après-midi. Peu avant 13 h 30, la standardiste de l'établissement a reçu un appel téléphonique dont le numéro de la ligne était masqué d'un homme affirmant qu'une bombe allait bientôt exploser.



Par précaution, et ainsi que le prévoient les procédures du plan Vigipirate, les élèves et le personnel du collège ont été évacués, soit cinq-cents personnes environ, et mis en sécurité sur le terrain de foot voisin.