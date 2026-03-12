FLASH INFO Rouen : la police met en garde contre une arnaque téléphonique usurpant le numéro du commissariat

Les arnaqueurs contactent de potentielles victimes, souvent des personnes âgées, en faisant apparaître le numéro de l’hôtel de police de Rouen sur leur téléphone. Illustration sabinevanerp/Pixabay
La direction interdépartemenale de la police nationale (DIPN) de Seine-Maritime signale plusieurs tentatives d’arnaques téléphoniques, notamment à Oissel, dans la Métropole de Rouen.
Les escrocs utilisent une technique d’usurpation de numéro, connue sous le nom de "spoofing" : ils appellent de potentielles victimes en faisant apparaître le numéro de l’hôtel de police de Rouen sur leur téléphone.
🚨#Arnaques #Spoofing | Des escrocs se font passer pour des 👮👮♀️en demandant à leur proie (personnes vulnérables) de composer un numéro☎️& de transmettre leur coordonnées bancaires— Police nationale 76 (@PoliceNat76) March 11, 2026
👉IMPORTANT : La #PoliceNationale ne demande JAMAIS de transmettre des informations bancaires par☎️ pic.twitter.com/k2JqfhT0TI
Leur cible ? Vos coordonnées bancaires
Se faisant passer pour des policiers, ils expliquent qu’une enquête est en cours et demandent à la personne de rappeler un autre numéro.
Une fois le contact établi, les fraudeurs tentent d’obtenir des coordonnées bancaires, ciblant dans la majorité des cas des personnes vulnérables.
La police rappelle qu’aucun service officiel ne sollicite jamais d’informations bancaires par téléphone et invite les personnes contactées à ne pas répondre à ces demandes et à signaler les faits.
Des tentatives d'arnaques ont été signalées hier mercredi à Oissel.