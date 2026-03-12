Connectez-vous S'inscrire

FLASH INFO Rouen : la police met en garde contre une arnaque téléphonique usurpant le numéro du commissariat



Jeudi 12 Mars 2026 - 12:17





Les arnaqueurs contactent de potentielles victimes, souvent des personnes âgées, en faisant apparaître le numéro de l’hôtel de police de Rouen sur leur téléphone. Illustration sabinevanerp/Pixabay
Les arnaqueurs contactent de potentielles victimes, souvent des personnes âgées, en faisant apparaître le numéro de l’hôtel de police de Rouen sur leur téléphone. Illustration sabinevanerp/Pixabay
La direction interdépartemenale de la police nationale (DIPN) de Seine-Maritime signale plusieurs tentatives d’arnaques téléphoniques, notamment à Oissel, dans la Métropole de Rouen.

Les escrocs utilisent une technique d’usurpation de numéro, connue sous le nom de "spoofing" : ils appellent de potentielles victimes en faisant apparaître le numéro de l’hôtel de police de Rouen sur leur téléphone.


Leur cible ? Vos coordonnées bancaires

Se faisant passer pour des policiers, ils expliquent qu’une enquête est en cours et demandent à la personne de rappeler un autre numéro.

Une fois le contact établi, les fraudeurs tentent d’obtenir des coordonnées bancaires, ciblant dans la majorité des cas des personnes vulnérables.

La police rappelle qu’aucun service officiel ne sollicite jamais d’informations bancaires par téléphone et invite les personnes contactées à ne pas répondre à ces demandes et à signaler les faits.

Des tentatives d'arnaques ont été signalées hier mercredi à Oissel. 



FIL INFO

FLASH INFO Rouen : la police met en garde contre une arnaque téléphonique usurpant le numéro du commissariat

12/03/2026

Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite avec la police

12/03/2026

RN28 : deux nuits de fermeture au tunnel de la Grand’Mare à Rouen

12/03/2026

A Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime, une grange désaffectée ravagée par les flammes

11/03/2026

Collision entre trois voitures sur la N28 près de Rouen : une femme blessée

11/03/2026

Yvelines : le festival Kool Day peaufine son affiche pour les 23 et 24 mai à Gargenville

11/03/2026
   
 