FLASH INFO Rouen : la police met en garde contre une arnaque téléphonique usurpant le numéro du commissariat

Se faisant passer pour des policiers, ils expliquent qu’une enquête est en cours et demandent à la personne de rappeler un autre numéro.



Une fois le contact établi, les fraudeurs tentent d’obtenir des coordonnées bancaires, ciblant dans la majorité des cas des personnes vulnérables.



La police rappelle qu’aucun service officiel ne sollicite jamais d’informations bancaires par téléphone et invite les personnes contactées à ne pas répondre à ces demandes et à signaler les faits.