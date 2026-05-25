FLASH INFO - Le Havre : feu d’habitation rue de la Bigne-à-Fosse, évitez le secteur

Les sapeurs-pompiers sont mobilisés ce lundi depuis peu avant 19 heures rue de la Bigne-à-Fosse, au Havre, pour un feu d’habitation. Les moyens de secours sont actuellement engagés sur place, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) de Seine-Maritime..



Les autorités recommandent d’éviter le secteur de Mont Gaillard afin de faciliter l’intervention des secours et de ne pas encombrer les lignes d’urgence. Des informations complémentaires seront communiquées dans les prochaines minutes.