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Face-à-face entre deux véhicules à Breauté : six personnes impliquées, la D910 coupée

SEINE-MARITIME


Lundi 25 Mai 2026 - 19:41

Un important dispositif de secours a été déployé ce lundi soir sur la D910, à hauteur de Breauté, après une collision frontale entre deux voitures. Parmi les victimes figure un enfant de 6 ans légèrement blessé.




LMa collision s'est poroduite sur D 910, entre Beuzeville-la-Grenier et Bréauté -Capture d'écran © Google Maps
LMa collision s'est poroduite sur D 910, entre Beuzeville-la-Grenier et Bréauté -Capture d'écran © Google Maps
L’accident s’est produit vers 18h40. À l’arrivée des secours, l’un des véhicules, couché sur le flanc, comptait quatre occupants bloqués dans l’habitacle. Le second véhicule transportait deux personnes, dont un enfant de 6 ans blessé légèrement.

Au total, 22 sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, et sept engins ont été engagés sur cette intervention, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). L’hélicoptère Dragon 76 ainsi qu’une équipe médicale des sapeurs-pompiers ont également été dépêchés sur place.

Les secours procédaient en soirée à l’extraction des occupants du véhicule renversé ainsi qu’au bilan médical des victimes. Le bilan provisoire fait état de six personnes impliquées.

La D910 a été entièrement coupée à la circulation pendant les opérations de secours, entre Beuzeville-la-Grenier et Bréauté. .

Plus d'informations à venir sur infoNormandie



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