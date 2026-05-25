Face-à-face entre deux véhicules à Breauté : six personnes impliquées, la D910 coupée

Au total, 22 sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, et sept engins ont été engagés sur cette intervention, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). L’hélicoptère Dragon 76 ainsi qu’une équipe médicale des sapeurs-pompiers ont également été dépêchés sur place.



Les secours procédaient en soirée à l’extraction des occupants du véhicule renversé ainsi qu’au bilan médical des victimes. Le bilan provisoire fait état de six personnes impliquées.



La D910 a été entièrement coupée à la circulation pendant les opérations de secours, entre Beuzeville-la-Grenier et Bréauté. .



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