Extorsion, menaces de mort... Une famille de Bonsecours prisonnière des griffes du « Chat » pendant un an

Mais, manifestement, « Le chat » a une autre idée bien plus sinistre en tête, celle de dépouiller son "nouvel ami". Ainsi, régulièrement, il va l'appeler au téléphone pour lui soutirer d'importantes sommes d'argent. Et, pour parvenir à ses fins, il n'hésite pas alors à le menacer de venir tout détruire chez lui, et à s'en prendre également à son fils ainsi qu'à sa mère, âgée de 70 ans. Sous la pression et par peur, cette dernière va finir par consentir à remettre de l'argent : vingt retraits sont ainsi effectués pour un montant total de 17 000 euros.



Le manège va durer jusqu'en août 2023, jusqu'au jour où les victimes disent stop à ces extorsions et décident d'aller vivre à l'hôtel pour se mettre à l'abri. Les menaces et intimidations se précisent alors : « Le chat » se rend au domicile de la famille et met ses menaces à exécution.