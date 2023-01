Explosion et incendie dans une maison à La Vaupalière, en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à intervenir cet après-midi vers 16h30 pour une explosion suivie d'un "feu généralisé" dans une maison individuelle située rue Auguste-Ponty à La Vaupalière , près de Rouen.



L'habitation, isolée, était embrasée à l'arrivée des secours, mais "elle ne s'est pas effondrée", précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis). Aucune victime n'est à déplorer.



Des moyens conséquents ont été engagés : 12 engins et 33 sapeurs-pompiers dont une unité de sauvetage, d'appui et de recherche (USAR).



Les secours demandent à la population d'éviter le secteur de manière à faciliter leur intervention.



Plus d'infos à venir