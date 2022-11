Explosion à bord du navire Athéna amarré quai de l'Asie au Havre : deux blessés

Sur place, les sapeurs-pompiers ont établi que l'explosion provenait d'un compresseur d'air comprimé. Selon le bilan provisoire communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis), deux matelots ont été blessés. Conscients, ils ont été pris en charge pour être transportés vers un hôpital.



Des moyens importants ont été engagés : 43 sapeurs-pompiers et 25 engins, dont des équipes spécialisées en interventions à bord des navires, en investigation longue durée et en sauvetage aquatique. Une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) est également mobilisée.



L'intervention est toujours en cours.



Plus d'infos à venir