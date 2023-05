Exercice de sécurité sur le site d'ArianeGroup à Vernon, classé Seveso : ce qu'il faut savoir

Un exercice de sécurité civile aura lieu, le mardi 23 mai, sur le site SEVESO seuil haut d’ArianeGroup à Vernon (Eure). A cette occasion, un déclenchement de la sirène PPI (plan particulier d'intervention) est prévu entre 8h30 et 9h30 et sera audible sur le territoire des communes suivantes :Au cours de cet exercice, qui n'entrainera aucun déploiement de moyens de secours, précise la préfecture de l'Eure, un déclenchement de la sirène PPI (plan particulier d'intervention) est prévu entre 8h30 et 9h30 et sera audible sur le territoire des communes suivantes : Vernon, Tilly, Bois-Jérôme-Saint-Ouen, Giverny, Heubecourt-Haricourt et Panilleuse.Il est important de souligner que cet exercice ne requiert aucune action particulière de la part des riverains. Il s'agit simplement d'un test visant à améliorer la sécurité et la protection des populations en cas d'incident sur un site SEVESO.