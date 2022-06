Exercice attentat au Zénith de Rouen mardi 28 juin pour tester le dispositif FR-Alert

Cet exercice, précise la préfecture, permettra de répondre à différents objectifs, en particulier de tester le schéma d'alerte et d'intervention de tous les services mobilisés, d’assurer une coordination d'action entre les différentes forces d'intervention et de la prise en charge des victimes sur le plan médical et psychologique et engin de tester l'outil d'alerte à la population sur les téléphones mobiles.



L’opération se déroulera en présence de Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime et de Frédéric Teillet, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.