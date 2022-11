Excès de vitesse, défaut de permis et obligation de quitter le territoire : un automobiliste russe en garde à vue à Rouen

Le conducteur a été intercepté lors d'un contrôle mis en place sur la RN 31, à Darnétal, dans le sens Rouen vers Saint-Jacques-sur-Darnétal, entre 12h45 et 13h45.



Cette opération de sécurité routière a mobilisé dix fonctionnaires de police, dont trois motards. 83 véhicules (et conducteurs) ont été contrôlés et six d'entre eux ont été verbalisés, cinq pour des excès allant de 20 à 30 Km/h supérieurs à la vitesse autorisée et un, l'Audi A7, supérieur à 40 km/h.