Évreux : visé par des coups de feu, il échappe à ses agresseurs armés d’un fusil et de couteaux

Les forces de l’ordre arrivent en nombre. La victime indique, en effet, avoir été visée à deux reprises par des coups de feu tirés par l’un des agresseurs armé d’un fusil. Il précise également que les deux autres sont armés chacun d’un couteau. Il n’est pas blessé.



Sur place, les policiers bouclent le secteur et se déploient tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’immeuble où se sont réfugiés les trois individus. Les hommes de la brigade anticriminalité (BAC), équipés et entraînés à ce type d’intervention parviennent à interpeller les suspects qui n’opposent aucune résistance.



Il s’agit de trois hommes âgés de 24, 27 et 41 ans qui déclarent être sans domicile fixe. Ils sont placés en garde à vue.