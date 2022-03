Évreux : une quinzaine de feux volontaires à La Madeleine et Nétreville, ce lundi matin

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi matin vers 5 heures à Évreux où une série de feux ont été signalés sur la voie publique, principalement dans les quartiers de la Madeleine et de Nétreville.



Au total, une quinzaine d’incendie ont été éteints entre 5 heures et 7 heures. Ils ont concerné notamment des relais électriques de caméras de vidéosurveillance de la ville, des poubelles ainsi qu’un véhicule. Aucune victime n’est à déplorer.



Une enquête a été ouverte par les services de police.



Plus d’infos à venir