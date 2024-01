Evreux : une jeune femme alcoolisée gifle et tire les cheveux d'une commerçante

Un couple de commerçants d'Évreux (Eure) a déposé plainte après avoir été victimes de violences volontaires aggravées. Le 7 janvier, vers 16 heures, une jeune femme de 22 ans se présente dans le magasin Carrefour Market, rue Jean-Jaurès, et s'en prend violemment à la commerçante pour une raison inexpliquée. Elle lui tire les cheveux et la gifle, puis tient des propos injurieux à caractère racial à l'encontre des deux commerçants.



La mise en cause, contrôlée avec un taux d’alcool supérieur à 2 g dans le sang, est interpellée et placée en dégrisement puis en garde à vue. Elle a été déférée à l'issue de son audition mardi 9 janvier devant un magistrat du parquet d'Évreux, en vue d'une comparution immédiate prévue ce mercredi. Elle a été placée en détention provisoire dans l'attente du jugement.