Evreux : une bagarre éclate entre le gérant d'un bar et un client à propos d'un « joint »

La police a dû intervenir jeudi en milieu d'après-midi pour un différend dans le quartier de la Madeleine à Évreux. Une bagarre a éclaté entre un homme de 30 ans et le gérant d'un bar. Le commerçant aurait demandé à un client qui se roulait un « joint » de sortir de son établissement, relate une source policière.



L'homme évincé s'en est alors pris au mobilier qui se trouvait en terrasse et l'a cassé, avant de s'en prendre au gérant et à son fils qui tentait de s'interposer. Résultat : 21 jours d'interruption totale de travail pour le fils âgé de 23 ans, et 6 jours le père de 49 ans.