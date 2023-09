Évreux : un petit trafiquant de drogue écope de 12 mois de prison ferme

Un Ébroïcien âgé de 20 ans est en prison. Il a écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Jugé en comparution immédiate, le tribunal judiciaire d’Évreux a par la même occasion révoqué un sursis de six autres mois et a délivré un mandat de dépôt.



Le jeune homme avait été contrôlé le 29 août, en milieu d’après-midi, par les policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) en surveillance sur l’esplanade Rolland Plaisance, à la Madeleine, en possession de 1,9 g de résine de cannabis, et de pochons d’herbe de cannabis pour un total de 22,8 g ainsi que de 95€ en petites coupures.



Suspecté de se livrer à un trafic, il avait été placé en garde à vue pour détention et cession de produits stupéfiants.