Évreux : un jeune homme blessé de 9 coups de tournevis dans le dos au cours d’une rixe

A leur arrivée, les sapeurs-pompiers et le SMUR étaient déjà là et prodiguaient les premiers soins à un homme, grièvement blessé. Il s’agissait d’un ébroïcien de 24 ans, qui a été transporté, en urgence absolue, au centre hospitalier de la ville.



L’auteur des blessures a pu être rapidement identifié par les enquêteurs : il a été interpellé deux heures plus tard. Le mis en cause âgé de 23 ans a été placé en garde à vue.



L’audition des deux hommes dès que l’état de santé de la victime le permettra devrait permettre de déterminer l’origine de cette rixe .