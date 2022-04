Evreux : trois hommes soupçonnés d'une tentative de vol interpellés dans un bâtiment désaffecté

En arrivant sur place, les policiers ont tout de suite remarqué des individus qui déplaçaient une cuve métallique. Les trois suspects, âgés de 28, 31 et 33 ans et appartenant à la communauté des gens du voyage, ont été interpellés et placés en garde à vue pour tentative de vol.



Lors de leur audition, ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de voler la cuve, trop imposante pour entrer dans leur camionnette, ont-ils fait remarquer aux policiers.



Sur instruction du parquet, les mis en cause ont été remis en liberté : ils ont bénéficié d’un classement sans suite, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisée.