Évreux : surpris par les policiers en train de parachuter des paquets dans la cour de la prison

Deux hommes qui venaient de parachuter quatre paquets par-dessus le mur d’enceinte de la prison d’Évreux (Eure) ont été interpellés dimanche après-midi par un équipage de la brigade anticriminalité.



Il était un peu plus de 16 heures. Les policiers en civil étaient en patrouille rue Georges-Duhamel, quand leur attention a été attirée par le manège de deux individus qui lançaient des « chaussettes » dans la cour de la maison d’arrêt, avant de prendre précipitamment la fuite en direction de la rue Pierre-Sémard.



Les suspects, deux vernonnais de 31 et 33 ans, ont été rapidement rattrapés et interpellés.