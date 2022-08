Evreux : sans permis et alcoolisé, il propose plus de 10 000€ à un policier en échange de sa liberté

Les vérifications effectuées sur place révèlent que l'homme conduit malgré une suspension de permis et que sa voiture n'est pas assurée.



De plus, il est contrôlé avec un taux d'alcool supérieur à 1,60 gramme par litre de sang. L'automobiliste va encore aggraver son cas : il propose au policier une somme de plus de 10 000 euros pour qu'il le laisse repartir sans être inquiété. Une pratique assimilée à une tentative de corruption.



Déféré ce mardi en début d'après-midi devant un magistrat du parquet d'Evreux (Eure), le mis en cause devrait être jugé en comparution immédiate demain mercredi.